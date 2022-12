Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules

Inspiré des livres à succès de Jeff Kinney, Le Journal d’un dégonflé, en VF, met en scène Gref Heffley, un ado angoissé qui, quand il ne lui faut pas survivre à la jungle du collège, doit composer avec son grand frère Rodrick, batteur des Löded Diper (les “Kuch Kraseuz” dans la VF), doublé d’un flemmard invétéré rarement à court d’un plan foireux. Ainsi lorsqu’il décide de profiter de l’absence des parents pour organiser “incognito” une méga-party dans la maison familiale. On devine les conséquences, au gré desquelles vont tanguer les relations fraternelles, non sans faire planer sur ce film à l’esthétique minimaliste un mauvais esprit savoureux et salutaire. Bienvenue dans la banlieue pavillonnaire américaine…

De Luke Cormican. Avec les voix de Brady Noon, Ethan William Childress. 1 h 14. Disponible sur Disney +. 6