Devenir ****

Alors que gronde en France la colère contre la réforme des retraites et la nécessité de travailler toujours plus longtemps, qu’émergent plus que jamais les réflexions sur notre rapport au travail quand l’automatisation et la numérisation ont fait émerger des jobs à la vacuité inquiétante, l’œuvre de la cinéaste belge Loredana Bianconi semble plus que jamais d’actualité. Elle interroge l’histoire collective du travail, via la recherche d’emploi d’une femme de 45 ans, une “vieille” à la date limite de consommation dépassée sur ce marché qui semble avoir perdu son sens. Ce documentaire à la forme exigeante pose une question brûlante: peut-on encore aimer le travail à l’ère de la libéralisation, quand il est facteur d’asservissement, d’exploitation, d’aliénation?

De Loredana Bianconi. 1 h 56. Disponible sur Avila.