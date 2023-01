On ne regrette pas d’avoir fait la file (un peu plus d’avoir raté le début de leur concert). Moins flippants que les Bogdanov, moins cheesy que les Bee Gees et moins blonds que les Bros, les frères jumeaux suédois de Deki Alem ont fait danser les pros d’Eurosonic comme des poulets. Accompagnés d’un batteur, les deux frangins qui ont déjà tourné avec Gorillaz ont des beats minimalistes, des flows du tonnerre et un son marqué par le rock et la drum’n’bass.