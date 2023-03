Miracle-Level ***1/2

Dix-neuvième album, rien que ça, pour les rockeurs déglingués de Deerhoof. Mais l’habit ne fait pas le moine. Miracle-Level est le premier à être enregistré et mixé dans un studio d’enregistrement. Le premier, aussi, entièrement écrit dans la langue maternelle (le japonais) de sa chanteuse Satomi Matsuzaki. Tantôt gentiment pop, tantôt carrément bruitiste, mais toujours inventif et ludique, Miracle-Level se présente comme un manifeste mystique sur la créativité et la confiance célébrant les merveilles de l’existence. Un fameux programme pour un disque qui devrait parler aux fans de Battles, de rock exotique et à qui aiment secouer leurs guitares.