Déclinaisons de l’horreur ***

Les éditions Elephant Films poursuivent leur précieux travail d’exhumation en Blu-ray de vieux classiques déviants de l’horreur.

À l’origine pensé comme une suite du deuxième Fantôme de l’opéra, réalisé un an plus tôt avec une certaine réussite par Arthur Lubin, La Passion du docteur Hohner de George Waggner (1944) investit lui aussi le monde de l’opéra mais adapte finalement une pièce de théâtre de 1909, The Climax. Un médecin jaloux et dérangé (Boris Karloff) y assassine une cantatrice vedette qui préfère sa carrière à l’amour qu’il lui porte, avant de l’embaumer et lui consacrer un mausolée connu de lui seul. Dix ans plus tard, l’arrivée d’une nouvelle cantatrice talentueuse réveille ses vieux démons… Alourdi par des numéros d’opérette un peu kitschs et longuets, ce drame horrifique non dénué d’humour et de poésie vaut surtout pour ses couleurs étincelantes magnifiées par le Technicolor et une ambiance pesante et malsaine qui doit beaucoup à Karloff, impeccable de menace amidonnée.

© National

Datant de 1957, L’Oasis des tempêtes de Virgil W. Vogel, futur monteur de La Soif du mal d’Orson Welles, décline quant à lui l’horreur sous la forme d’un film d’aventures préhistoriques. Produite par Universal à une époque où dominent les longs métrages d’invasion extra- terrestre, cette série B au budget maîtrisé mais tournée en CinemaScope envoie une expédition partie pour l’Antarctique se crasher dans une vallée-cratère coincée à l’ère mésozoïque. Ingénieux, le film mixe différentes techniques pour donner vie à ses monstrueux dinosaures: acteurs costumés, marionnettes montées sur câbles ou sur rails, lézards agrandis optiquement… Si les personnages et les situations restent assez schématiques, on goûte tout particulièrement au charme brumeux d’une atmosphère de paradis perdu visuellement très séduisante.

© National

Enfin, Yéti, le géant d’un autre monde de Gianfranco Parolini (1977) tient de la réponse italienne improbable et fauchée à la démesure des superproductions américaines. Un groupe de scientifiques y sort du vaste congélo groenlandais une immense créature poilue qui, une fois réchauffée, va attiser bien des convoitises. Malmenée par la bêtise et la violence des hommes, elle semble condamnée à une cavale meurtrière malgré l’amour indéfectible d’une bienveillante adolescente, de son petit frère muet et de leur chien savant… On l’aura compris, ce fier rejeton cagneux du cinéma bis le plus décomplexé a tout du savoureux décalque nanardisant du King Kong avec Jessica Lange produit l’année précédente par Dino De Laurentiis. Amateurs d’objets douteux mal finis en post-prod, ceci est pour vous! Un pur bijou du genre.

© National