Cinéma Décès de l’actrice française Mylène Demongeot

Portrait pris à Courchevel dans les années 1960 de l'actrice Mylène Demongeot, la révélation 1957, pour son interprétation dans le film "Les sorcières de Salem" de Raymond Rouleau avec Simone Signoret, Yves Montand et Michel Piccoli. Née le 29 septembre 1936 à Nice, Mylène Demongeot a tourné dans plus de 70 films, dont "Bonjour tristesse" d'après le roman de Françoise Sagan, "Sois belle et tais-toi" (1958), la série des Fantomas et "Tenue de soirée" (1986). Elle fut mariée à Marc Simenon. © Getty