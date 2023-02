Dans la lignée de Lost ou des plus récents Yellowjackets et Manifest, la minisérie Dear Edward utilise le motif du crash comme propulseur de récit. À la différence notable qu’ici, le drame agit comme catalyseur d’un récit choral, mélodramatique. Un terrible accident d’avion laisse miraculeusement un seul survivant, le jeune Edward (Colin O’Brien). Alors que le garçon de 12 ans est amené à vivre avec son oncle John (Carter Hudson) et sa tante Lacey (Taylor Schilling), un nombre important de personnages, proches et familles des disparus, traversent les affres de la perte. La série se déploie alors, visitant la manière de chacun de traverser le deuil, la douleur, l’absence. Et de se reconstruire. La série s’envole volontiers vers de hautes sphères émotionnelles, aidée par une réalisation habile, une musique poignante et des actrices et acteurs de haut vol. Connie Britton est extraordinaire en mère louve terrassée mais toujours féroce. Quasiment aussi tire-larmes que This Is Us, Dear Edward repose sur des personnages attachants, quoiqu’un peu pléthoriques. Portée par une observation minutieuse des processus de réparation et de reconnexion s’appuyant sur des études de caractères profondes, la série s’avère parfois un peu sentimentaliste, mais ne tombe jamais dans le chiqué ni dans les clichés insipides types Orages de la vie.

Une série créée par Jason Katims. Avec Connie Britton, Anna Uzele, Colin O’Brien. Disponible sur Apple TV+. 7