De Shay à Kali Uchis : les cinq albums du moment à ne pas louper

Que penser du 3e album de Shay, la rappeuse numero uno ? Bill Ryder-Jones a-t-il repris des couleurs ? Kali Uchis est-elle la Sade latino ? Réponse dans la sélection des disques de la semaine

Shay, Pourvu qu’il pleuve

Sur Pourvu qu’il pleuve, Shay consolide son personnage. Celui d’une femme indépendante dans un monde de mecs. La « boss bitch », arrogante et sexuellement provoc’, dans une scène hexagonale où la vulgarité reste encore un privilège masculin. Davantage influencée par Nicki Minaj que par Diam’s, Shay est cette rappeuse à sang froid, baissant rarement la garde. (…) Dans un rap FR, où les têtes d’affiche ont, soit, disparu de la circulation, soit décidé de se mettre en pilotage automatique, Shay continue de détonner. Bien sûr, Pourvu qu’il pleuve veut faire sauter la banque. Mais là où les cadors se sont mis à ronronner, Shay a toujours faim. « J’ai fait l’argent, mais j’ai gardé tout le seum », insiste-t-elle. La hargne chevillée au corps. (L.H.)

Bill Ryder-Jones, Iechid Da

L’ancien guitariste de The Coral, Bill Ryder Jones, ne respire pas la joie de vivre mais retrouve musicalement des couleurs sur son nouvel album, intitulé Iechid Da. (J.B)

Kali Uchis, Orquídeas

On avait déjà craqué pour Red Moon In Venus, son 3e album, publié en mars dernier. Un disque de R&B luxuriant, sur lequel celle Kali Uchis organisait la rencontre entre Brigitte Bardot et la Lupe, Sade et Amy Winehouse. Moins d’un an plus tard, la chanteuse est déjà de retour. Elle en profite pour proposer un nouveau disque (presque) entièrement en espagnol (comme Sin Medio, en 2020). Moins lascif que son prédécesseur, il n’en reste pas moins brillant. Branchant son disco-R&B (DIgual que un angel) sur ses racines latino, Kali Uchis vrille dembow (Muñekita), reggaeton (Labios mordidos), merengue (Dame beso muévete), le clou du spectacle étant le boléro Te Mata. (L.H)



Slift, Ilion

Quand on parle de psychédélisme en France ces dernières années, on pense immédiatement aux Liminanas, à La Femme et Forever Pavot. Slift incarne une vision plus lourde et sombre de l’hallucination. (…) Une bâtisse solide. Massive. A l’image d’un troisième album puissant, physique, monumental, publié sur le label américain Sub Pop. (J.B.)



Warm Exit, Ultra Violence

Il s’est fait attendre mais il a de la gueule le premier album de Warm Exit avec son titre emprunté à Burgess, Kubrick et leur Orange Mécanique. Valentino Sacchi et ses drougies se sont creusé le rassoudok pour accoucher sans péridurale d’un disque qui tolchoque et vous prend au gorlot. Le tout avec un solide travail des textures et des vraies chansons qui ne remplaceront pas la 5e symphonie de ce bon vieux Ludwig Van mais vous donneront envie de foutre des gnons et de pogoter dans le salon. Post punk, noise, kraut, musiques industrielles… Ultra Violence renvoie à leurs potes d’Italia 90, au Gilla Band, à Wire et même occasionnellement à un Osees (Become The Butcher). Bruxelles arrive. (J.B)