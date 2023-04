Bien que sujet de controverses depuis sa sortie en 1966, l’ouvrage de Truman Capote, adapté plusieurs fois à l’écran, est considéré comme le premier roman de non fiction appartenant au genre du true crime. L’écrivain y relate avec une précision et une écriture chirurgicales le quadruple meurtre crapuleux d’une famille du Kansas en 1959. Capote s’installe sur place, rencontre à plusieurs reprises les assassins pour un résultat saisissant, captivant et stupéfiant.