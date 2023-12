De l’art avec (presque) rien, des souvenirs du Japon et un dialogue contemporains anciens: nos 3 expos inratables

Focus fait le point sur les expos qu’il ne faudra pas manquer à l’approche des fêtes de Noël.

L’Art de rien

Dès l’entrée, pas question de se défiler. Stylo à la main, le plasticien franco-belge Alain Snyers confirme aux sceptiques que “rien, c’est déjà quelque chose”. Le performeur matérialise ce paradoxe, au cœur de la nouvelle exposition de la Centrale, en tendant une “Pétition pour rien”. En bonne et due forme, le document invite les visiteurs à contresigner pour “ne s’engager à rien”. Le ton est donné. Il est celui du “vide à travers les planches” et du “moindre geste” qui s’exhibent au travers des œuvres innombrables de 70 artistes faisant fi de cette spectacularité à laquelle l’art contemporain s’abreuve si souvent. Ici le “presque rien”, appelons-le comme ça pour déjouer la contradiction, est toujours prétexte à jeter un nouveau regard sur le monde.

Exposition collective, à la CENTRALE, Bruxelles. Jusqu’au 17 mars.

Japon, l’esprit et la lettre

Découverte par une froide et sombre soirée d’automne, Japon, l’esprit et la lettre éblouit, au sens propre. D’une blancheur étincelante, la box galerie a tout du phare dans la nuit. On pourrait parler d’un fulguropoing visuel, référence au Pays du Soleil levant oblige. Au plafond, les néons propulsent dans un autre espace-temps. Le visiteur est comme flottant, effleurant des pieds un sol aux contours quasi enneigés. Les murs égrènent des images, celles que Michael Kenna a réalisées principalement au nord du Japon (l’île d’Hokkaido), rythmées de contrepoints calligraphiques signés Satoru Toma, tandis que la voix éraillée de Tom Waits se charge d’amplifier l’introspection.

Michael Kenna, box galerie, à Bruxelles. Jusqu’au 23 décembre.

Conversations

À Anvers, le musée Mayer Van den Bergh fait converser quinze artistes contemporains -issus de la galerie Tim Van Laere, notamment Rinus Van de Velde- avec les maîtres anciens de la collection.

Conversations, au musée Mayer van den Bergh, Anvers. Jusqu’au 03 mars.