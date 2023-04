De grandes espérances ***1/2

Cela commence sous l’azur d’une villégiature corse, où Madeleine (Rebecca Marder) et Antoine (Benjamin Lavernhe), un jeune couple promis à un avenir brillant, sont venus préparer le concours de l’ENA dans la maison de vacances de la famille du second. Les journées se suivent, ponctuées de discussions politiques vibrant de leur envie de “faire bouger les choses”, l’idéalisme vs. le principe de réalité, comme lorsque Madeleine reproche à Gabrielle (Emmanuelle Bercot), une proche rompue à l’exercice du pouvoir, de n’être pas allée plus loin dans son combat de gauche. Moment où une banale altercation de roulage virant au drame fait éclater leur petite bulle de félicité, un lourd secret venant entraver la marche des jeunes gens vers les plus hautes sphères de l’État… Deux ans après La Campagne de France, un documentaire sur les élections municipales dans un village d’Indre-et-Loire, Sylvain Desclous (lire son interview en page 18) poursuit son exploration des arcanes de la politique à la faveur d’un drame sous haute tension. Le réalisateur connaît son sujet, donnant à De grandes espérances une assise réaliste, tant par son ancrage social et le conflit s’y déployant dans une usine dont les travailleurs sont exposés à une restructuration, que par les enjeux à la résonance toute contemporaine qui s’y esquissent dans les allées du pouvoir, le tout renforcé par un souci constant du détail -une photo de Lionel Jospin par-ci, une citation qui fait mouche par-là. À quoi le cinéaste imprime la dynamique d’un suffocant thriller au féminin où, si Emmanuelle Bercot trouve toujours la note juste, Rebecca Marder impressionne pour sa part, lumineuse dans le rôle de cette jeune femme dont les idéaux vont être mis à l’épreuve des faits. Fort.

De Sylvain Desclous. Avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot. 1 h 45. Sortie: 12/04.