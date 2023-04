Timeless ***1/2

À côté de Burna Boy et Wizkid, Davido est l’autre megastar de l’afropop nigériane -récemment, il était encore invité à jouer lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde au Qatar. Né aux États-Unis, David Adedeji Adeleke représente en outre parfaitement la dimension internationale qu’a prise le mix urbain, poussé par la diaspora africaine. Sur son nouvel album, Timeless, on retrouve d’ailleurs aussi bien l’icône Angélique Kidjo (Na Money) que le rappeur londonien Skepta (U (Juju)). Publié il y a déjà un an et demi, le single Champion Sound et ses sonorités amapiano auraient pu faire croire que Davido allait élargir son spectre musical. Mais Timeless reste la plupart du temps en terrain afropop connu. Luxuriant et parfaitement exécuté (l’imparable Kante), mais balisé.