Le 16/01

Auteur de Congo et de Revolusi, deux récits copieux sur les histoires coloniales -la belge en Afrique et la néerlandaise en Indonésie-, David Van Reybrouck partagera sa vision de “la colonisation de l’avenir” lors d’une grande conférence à Bozar sur la manière dont l’espèce humaine colonise aujourd’hui l’environnement, armée de la même avidité avec laquelle elle a soumis peuples et continents par le passé.