Darby and the Dead

Depuis qu’elle a frôlé la mort dans l’accident qui a coûté la vie à sa mère, Darby Harper (Riele Downs) a le don de pouvoir communiquer avec les défunts, à qui elle sert d’intermédiaire spirituelle, préférant de loin la compagnie des “deados” à celle des vivants, ses camarades de lycée en particulier. Moment où le décès de Capri (Auli’i Cravalho), la star de l’école et sa meilleure ennemie, va l’obliger à se remettre en question. Si l’élément fantastique donne un temps le change, on mentirait en disant que ce film de Silas Howard révolutionne le paysage de la “teen comedy”, se bornant à en décliner les poncifs, relevés de l’un ou l’autre trait plus ou moins affûté. Un cadre formaté où Riele Downs tire joliment son épingle du jeu.

De Silas Howard. Avec Riele Downs, Auli’i Cravalho, Chosen Jacobs. 1 h 40. Disponible sur Disney+. 5