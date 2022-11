Dans Les Amandiers, Valeria Bruni Tedeschi revient sur ses « années Chéreau »

Le parcours de Valeria Bruni Tedeschi réalisatrice se décline à la première personne, pour composer une autobiographie détournée où l’imagination a également droit de cité. Ainsi de Les Amandiers, un film où elle revient sur ses “années Chéreau” quand, au milieu des années 80 (et campée par Nadia Tereszkiewicz), elle rejoignait l’école de théâtre fondée par ce dernier et Pierre Romans à Nanterre. Manière bien sûr de saluer la mémoire d’un immense artiste (Louis Garrel, intense) mais aussi l’élan de la jeunesse. Une entreprise placée sous le signe de l’exacerbation des sentiments, pour un film choral qui, s’il vibre d’un incontestable parfum d’absolu, n’en tient pas moins de la démonstration nombriliste et indigeste.



