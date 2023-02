Daniel Brühl, goodbye l’éternel gentil!

On s’en souviendra éternellement dans le rôle d’Alex, ce jeune mec qui tente par tous les moyens de protéger sa mère, citoyenne modèle de la RDA communiste tout juste sortie du coma, en lui cachant les récents bouleversements politiques du pays (à commencer par la chute du mur de Berlin). Good Bye, Lenin! lui a ouvert les portes d’une carrière internationale, mais facilement choisi pour les rôles de gentil (“il a la tête de l’emploi”), Daniel Brühl est bien plus complexe que cette image de mec sympa. Le documentaire de Lukas Hoffmann retrace le parcours d’un acteur qui parle anglais, français, espagnol et allemand. L’histoire d’un comédien né à Barcelone qui a grandi à Cologne et qui, gamin, aimait faire semblant d’être mort comme Bud Cort dans Harold et Maude. L’actrice et réalisatrice Julie Delpy, son amie d’enfance Katharina Schüttler, qui lui a fait son premier book de comédien, le réalisateur Hans Weingartner et Brühl lui-même expliquent comment il a appris le métier, décroché ses rôles et réussi à faire sa place à Hollywood. Ils analysent également sa personnalité. Ce côté organisé et intellectuel qui lui vient de ses racines allemandes. Son caractère bouillonnant et excessif plutôt lié à ses origines espagnoles. Un docu qui emmène de Tarantino (Inglorious Basterds) à Niki Lauda (Rush), de Cannes (The Edukators) aux studios Marvel (Captain America: Civil War)…

Documentaire de Lukas Hoffmann. 7