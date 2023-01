Daniel Balavoine, enquête sur un destin tragique

Le 14 janvier 1986, la comète Daniel Balavoine s’éteignait à 33 ans au Mali. Fauchée en même temps que l’organisateur du Paris-Dakar Thierry Sabine par un accident d’hélicoptère. Le chanteur à grande gueule, au grand cœur et aux aussi fortes convictions ne participait pas à la course cette année-là. Il s’occupait d’une action humanitaire visant à installer des pompes à eau hydrauliques dans des villages africains en profitant de la logistique du rallye. Qui pilotait? Pourquoi était-il à bord? Le drame a fait naître les théories complotistes les plus folles. Jusqu’à cette idée qu’une roquette ait pu être tirée en direction de l’appareil. Alimenté par des journalistes, des membres de la famille du chanteur et des images d’archives, le documentaire enquête sur la disparition d’un mec explosif, incisif et insolent qui ne trichait pas. Critique et provocateur. Timide mais indigné. Drôle mais en colère. Un homme authentique et libre, un peu anar, qui préférait le bordel à l’injustice. Dommage que ce docu pas dénué d’intérêt irrite par son ton inutilement racoleur.

Documentaire d’Eve Vanderstegen. 5