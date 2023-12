D’Angèle aux Black Lips: la minute d’après du photographe Olivier Donnet

Depuis plus de 15 ans, Olivier Donnet, photographe “bien connu de nos services”, capte les artistes à leur sortie de scène. Avec One Minute After, publié aux éditions Triangle, il rassemble aujourd’hui quelques-uns de ses clichés les plus forts. 125 images en tout, d’Angèle aux Black Lips, de Philippe Katerine à Kate Tempest, pris “entre l’effervescence des spotlights et le retour à la réalité”. Anecdotes

Beth Ditto

“Dans le fond, le vieux corbillard américain, c’est la voiture de Bouli Lanners. C’était l’époque où il amenait les artistes de leur loge à la scène, pendant les Ardentes. Je lui avais demandé de l’accompagner, comme ça j’en profitais pour parler à Beth Ditto de la photo. Sa manageuse ne voulait pas. Mais je me suis quand même pointé à la fin du concert. Et là, Beth Ditto a dit OK, et elle a pris la pose, comme si elle faisait la circulation.” © Olivier Donnet

Sleaford Mods

“La première fois que je les ai vus, à Bruxelles, je voulais absolument les choper. Mais quand je suis arrivé, Jason Williamson s’était déjà barré. Il restait juste Andrew Fearn avec son sac plastique rempli de canettes. On a bu ensemble, mais bon, je n’allais pas faire juste une photo de lui… Je les ai recroisés plus tard en festival. À nouveau, l’autre s’était cassé. Mais Fearn s’est souvenu de moi, et il est allé rechercher son pote.” © Olivier Donnet

Philippe Katerine

“Client facile (rires). Je le connais aussi, via Les Vedettes avec qui il a tourné. Ça facilite les choses. J’ai même fait quelques dates avec lui. C’était sur la tournée où il jouait en col roulé rose et talons, la période Louxor j’adore, etc. Il m’avait même habillé pour que je les accompagne sur scène. J’étais là en coulisse, maquillé, avec ma perruque rose. À un moment, le batteur m’a appelé pour les rejoindre. Je n’ai jamais osé!” (rires). © Olivier Donnet

Daniel Johnston