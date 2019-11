3 star star star star star

Documentaire de Cristiano Barbarossa. ***(*)

Mardi 12/11, 22h50, Arte.

Assis sur quelques-uns des plus fameux gisements de pétrole de la planète, le Venezuela a longtemps compté parmi les pays les plus prospères de l'Amérique latine. Un véritable eldorado. Son or noir le mènera pourtant à sa perte. Plombé par une banqueroute dévastatrice doublé...