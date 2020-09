Un troisième employé a été testé positif au coronavirus à la station de radio de la VRT. Studio Brussel ne diffusera plus que de la musique en dehors des heures de grande écoute.

Dimanche soir, il a été décidé que tous les employés de Studio Brussel seront placés en quarantaine et testés, après que deux employés ont été testés positifs au Covid. Au total, environ 50 employés sont concernés. Le troisième cas signalé ce lundi matin ne fait que confirmer le dispositif.

La station ne diffusera que de la musique tout au long de la semaine, à l'exception des programmes des pics d'audience, le matin et le soir. La porte-parole de la station indique que la situation à Studio Brussel est suivie de près.

Jeudi, une première infection au coronavirus avait été confirmée chez un employé de la radio néerlandophone. Par la suite, les collègues qui ont été en contact étroit avec la personne infectée ont été invités à se mettre en quarantaine et à se faire tester.

"Nous ne pouvons actuellement pas déterminer les conséquences sur la programmation radio", selon Jan Van Biesen, responsable de Studio Brussel. "La santé de nos employés est bien sûr primordiale. Compte tenu des circonstances, nous n'avions pas d'autre choix que de procéder à cette quarantaine collective. Je sais que nos auditeurs le comprendront parfaitement. Nous espérons, dès que possible, reprendre toutes nos émissions et offres normales, car toute notre équipe est très motivée, en particulier, au début de la nouvelle saison radio."

La musique sera diffusée sans interruption tout au long de la semaine à Studio Brussel, à l'exception des programmes de Michèle Cuvelier (06h00 - 09h00) et de Fien Germijns (16h00 - 19h00) aux heures de pointe. Ces derniers diffuseront à partir de leur domicile.

Safety first, en daarom maakt @MicheleCuvelier alleen radio vanuit haar eigen woonkamer. Goeiemorgen! pic.twitter.com/RQu6AV0n4n — Studio Brussel (@stubru) September 7, 2020

