Alors que des séries proprement politiques se sont faites rares, la matière a été déconstruite et racontée au travers de fictions qui ne portaient pas nécessairement la chose publique dans leur ADN.

Etrange année qui a vu, de semaine en semaine, les aléas de la vie politique dépasser la fiction: la présidence de Donald Trump et ses "quid pro quo", la crise des gilets jaunes, la montée des populismes, la fin en eau de boudin du gouvernement Michel ont déployé une dramaturgie, des révélations et des punchlines dignes des séries les plus retorses.

...