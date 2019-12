4 star star star star star

Film d'amour de Rob Reiner. Avec Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher. 1989.

Jeudi 5/12, 22h30, La Deux.

Grand succès lors de sa sortie voici 30 ans, cette comédie amoureuse n'a rien perdu de son charme! Meg Ryan et Billy Crystal y jouent fort bien deux ex-compagnons d'études qui se retrouvent à New York et se voient confrontés à cette question-clé: l'amitié est-elle possible entre un homme et une femme? Harry pense que non, car le sexe fera toujours barrage. Mais Sally n'est pas de son avis... Un bon point de départ pour un film intelligemment écrit par Nora Ephron et réalisé très habilement par un Rob Reiner déjà responsable de deux films cultes: l'hilarante satire rock Spinal Tap (en 1984) et l'émouvant film d'apprentissage adapté de Stephen King Stand By Me (en 1986). C'est drôle, piquant avec une séquence restée célèbre entre toutes: celle -audacieuse et hilarante- où Meg Ryan simule bruyamment un orgasme dans un restaurant...