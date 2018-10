Pas de huitième saison pour Orange Is The New Black

Dans la vidéo, des acteurs de la série annoncent que la septième saison sera la dernière et qu'ils ont beaucoup aimé y jouer. "Vous nous manquerez beaucoup", peut-on entendre à plusieurs reprises dans la vidéo. L'actrice Uzo Aduba (Suzanne "Crazy Eyes" Warren dans la série) promet dans le même temps que les fans "ne seront certainement pas déçus quand ils regarderont la dernière saison".

Orange Is The New Black est la série la plus regardée sur Netflix. L'histoire est basée sur l'autobiographie de Piper Kerman, une trentenaire contrainte de passer quinze mois en prison pour fraude. La série a reçu trois Emmy et plusieurs Screen Actors Guild Awards.