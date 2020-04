La plateforme de streaming, Netflix, a décidé d'améliorer ses fonctionnalités en tenant compte des remarques énoncées par ses utilisateurs. Parmi ses nouvelles fonctionnalités, les parents peuvent contrôler plus facilement les contenus pour leurs enfants. Explications.

"Chaque famille est unique, c'est pourquoi nous investissons dans les meilleurs contenus familiaux ou destines aux enfants. C'est également pour cela que nous permettons aux parents de contrôler la visibilité des titres afin de prendre les bonnes décisions pour leur famille", affirme Michelle Michelle Parsons, responsable des contenus enfants sur Netflix, dans un communiqué.

La plateforme de streaming a décidé de mettre à jour et d'améliorer ses fonctionnalités en tenant compte des commentaires reçus de ses utilisateurs. Les parents peuvent désormais :

Protéger les profils individuels par des codes PIN pour empêcher les enfants d'y accéder;

Utiliser des filtres pour empêcher les enfants de regarder des films ou des séries inadaptés a leur âge sur leur profil enfants. Ces filtres varient selon les pays et sont basés sur des classifications locales, pour qu'ils soient plus intuitifs

Supprimer d'un profil des films ou des séries en fonction de leur classification ou de leur titre. L'utilisation de ce filtre bloque l'affichage du ou des titres sur le profil concerné

Voir tous les paramètres appliqués à chaque profil dans "Paramètres de compte", section "Contrôle parental"

Voir tous les programmes regardés par leurs enfants dans les profils créés pour eux ; et

Désactiver la lecture automatique des épisodes dans les profils enfants.

Chaque utilisateur peut désormais ajouter ces nouvelles fonctionnalités à son profil dans les paramètres de compte via son smartphone, sa télévision ou tout autre appareil connecte.

"Nous croyons depuis toujours que le choix et le contrôle des fonctionnalités sont essentiels pour nos membres, notamment pour les parents. Nous espérons que ces nouveaux paramètres de contrôle, permettront aux parents de faire les bons choix pour le divertissement de leur famille", conclut la responsable du programme jeunesse.

