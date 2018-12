Netflix va diffuser en 2019 sa première série made in Africa

"#QueenSono - La première série orginale africaine de @netflix ! L'histoire palpitante d'une femme espion qui déchire. Je me réjouis que vous puissiez voir ce que nous avons préparé", a dévoilé lundi Pearl Thusi sur Twitter.

"C'est vrai ! La première de Netflix en Afrique. Pearl Thusi dans #QueenSono sur vos écrans en 2019", a tweeté en écho la chaîne à péage sur son compte sud-africain.

Netflix a précisé au site d'information en ligne sud-africain IOL que la nouvelle série serait dirigée par l'acteur et metteur en scène Kagiso Lediga, qui a dirigé Pearl Thusi dans "Catching Feelings", et produite par Tamsin Andersson.

"Avec le temps, nous allons travailler de plus en plus avec l'Afrique et l'Afrique du Sud (...) nous prévoyons d'investir plus dans les contenus locaux", a précisé à IOL Erik Barmack, le vice-président du géant américain pour les productions originales.

"Netflix veut aussi permettre aux créateurs locaux de présenter leurs histoires à un public mondial", a-t-il ajouté.

"Cela va changer la donne pour chaque artiste de ce continent je crois", s'est enthousiasmée Pearl Thusi, connue pour son rôle dans la série policière américaine Quantico.