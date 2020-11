La plateforme de streaming a annoncé qu'elle testait une fonctionnalité de diffusion en direct, à la manière d'une chaîne télé.

Concrètement, Netflix va diffuser des programmes présélectionnés en continu et les abonnés n'auront qu'à cliquer sur un bouton pour rejoindre ce flux de diffusion. Le dispositif imite donc le schéma traditionnel des chaînes télé.

C'est plutôt paradoxal pour une plateforme qui entendait justement rompre avec les vieux formats linéaires, comme la télévision. Sur son site web, Netflix France justifie ce choix par le fait que la télévision est très populaire dans l'Hexagone et que les spectateurs "aiment l'idée de programmation qui évite de devoir choisir ce qu'ils vont regarder".

"Que vous soyez en panne d'inspiration, ou que vous découvriez Netflix pour la première fois, vous pourrez vous laisser porter sans avoir à choisir un titre en particulier et vous laisser surprendre par la diversité du catalogue Netflix", explique la société.

Les programmes diffusés en direct seront des contenus français et internationaux, comme Family Business, The Crown ou La Casa de Papel.

Cette nouvelle fonction "Direct" est en cours de test chez certains abonnés pour le moment. Elle devrait ensuite être progressivement étendue à tous les utilisateurs en France. Si l'expérience est fructueuse, il se pourrait donc que la fonction soit un jour disponible aussi en Belgique.

