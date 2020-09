La plateforme vidéo va produire une mini-série de huit épisodes consacrée à l'ancien pilote brésilien de Formule 1, décédé en course en 1994. Elle sera mise en ligne en 2022.

Plus de 26 ans après sa mort, Ayrton Senna demeure une icône pour beaucoup de passionnés de F1, sport qu'il a marqué par son charisme et sa personnalité hors norme.

Vainqueur de 41 Grands Prix, ce qui le place encore à la cinquième place du classement des victoires, le natif de l'État de Sao Paulo était connu pour son agressivité en course et sa capacité à tirer le meilleur de sa voiture. Adulé, critiqué, Ayrton Senna a longtemps entretenu une relation tendue avec le champion français Alain Prost, qui fut son coéquipier au sein de l'écurie McLaren, et s'est régulièrement signalé par ses coups de sang.

Trois fois champion du monde, il est décédé lors du Grand Prix de San Marin, le 1er mai 1994, après une sortie de route à plus de 300 km/h et une collision avec un mur de sécurité.

En partenariat avec la famille Senna

Produite par la société brésilienne Gullane pour Netflix, la mini-série de fiction "bénéficie du soutien actif de la famille du pilote", a indiqué le service de vidéo à la demande dans un communiqué.

"C'est très fort de pouvoir annoncer aujourd'hui qu'on va raconter une histoire que très peu de gens connaissent à son sujet", souligne Viviane Senna, soeur d'Ayrton. "La famille Senna tient vraiment à ce que ce projet soit résolument singulier et inédit. Et on ne pouvait rêver mieux que d'avoir Netflix comme partenaire car la plateforme est présente dans le monde entier."

Ayrton Senna © Netflix/Archives Senna Brands

"Senna est le genre de symbole dont nous avons besoin", ajoutent Fabiano et Caio Gullane, producteurs de la série. "Un jeune homme qui s'est battu pour réaliser son rêve et qui a surmonté de nombreux obstacles afin d'incarner une nation. Senna a su unifier le peuple brésilien."

Le tournage, en anglais et en portugais, aura notamment lieu dans la maison où a grandi Ayrton Senna.

La série débutera en 1981, au moment des débuts du pilote brésilien, à 20 ans, en Formule Ford, souvent considérée comme la première marche vers l'accession à la F1.

