Scott Pilgrim, la bande dessinée adaptée en film par Edgar Wright en 2010, s'apprête à faire son grand retour sur les écrans dans un tout nouveau format. Une série animée serait en effet en cours de production pour la plateforme Netflix.

Selon le journal américain The Hollywood Reporter, Netflix et l'UCP (Universal Content Productions), une branche de l'Universal Studio Group, seraient en train de travailler sur une nouvelle adaptation de Scott Pilgrim. Les deux entreprises ont déjà collaboré sur l'adaptation du comic de Gerard Way Umbrella Academy en série Netflix.

Bryan Lee O'Malley, le créateur des comics, et BenDavid Grabinski(Are you afraid of the dark?) se chargent de l'écriture et de la production. Dès qu'ils auront fini, ils soumettront le script à Netflix. Si le projet plaît, alors la plateforme pourra commander officiellement la série et ainsi, confirmer sa sortie. Le studio japonais Science SARU s'occupera de tout ce qui touche à l'animation. Abel Gongola, célèbre membre du studio, endossera le rôle de réalisateur.

À l'origine, Scott Pilgrim est une série de comics composée de six volumes, écrite et dessinée par Bryan Lee O'Malley. On y suit Scott Pilgrim, un Canadien de 22 ans, bassiste dans le groupe Sex Bob-omb. Chaque nuit, il rêve d'une fille qu'il ne connaît pas. Un jour, il la rencontre par hasard dans une librairie et tombe aussitôt amoureux d'elle. Mais s'il veut sortir avec, il devra d'abord battre ses sept ex-maléfiques.

Si cette histoire est aussi populaire aujourd'hui, c'est sans doute avant tout grâce à l'adaptation cinématographique d'Edgar Wright. Le réalisateur britannique, apprécié pour son originalité, avait bouleversé les codes en créant une expérience visuelle inédite, complètement avant-gardiste. Le film, truffé de références à la pop culture, offre un rappel à la BD en intégrant des onomatopées, mais aussi des séquences 3D, sans que cela fasse tache au jeu des acteurs. Des décisions risquées en somme, qui lui ont valu le succès. Reste à voir si cette nouvelle série animée aura la même saveur.

Amandine Fossoul

