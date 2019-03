chronique

Lorraine Kelly, la présentatrice télé dont le job est une "variation publique" de sa personnalité réelle

Serge Coosemans Chroniqueur

Célébrité de la télé, Lorraine Kelly vient de remporter un étrange procès contre le fisc anglais en arguant notamment du fait que sa personnalité réelle n'a rien à voir avec l'image qu'en ont les téléspectateurs. À la clé, une requalification de ses activités en "performance" et pas mal de réductions fiscales. "Best mindfuck yet" et implications philosophiques, c'est le Crash Test S04E30.

© Reuters/david Moir