Les productions belges à l'honneur de la 6e édition du festival "Are You Series?"

Parmi les autres projections belges en avant-première, on retrouvera des épisodes de deux séries flamandes "Over Water" et "De Dag", qui ne sortiront sur les petits écrans officiellement qu'en 2019.

Les séries étrangères seront aussi bien représentées, avec quelques avant-premières également. La série italienne "Il Miracolo" de Niccolò Ammaniti fera notamment partie de la fête, de même que la série norvégienne "State of Happiness". Cette dernière a récemment remporté le prix du meilleur scénario lors de la première édition de CanneSeries. Les fans de la série "Deutschland 86" ne seront pas en reste puisqu'ils pourront visionner les premiers épisodes de la deuxième saison lors du festival bruxellois.

Adam Price, qui a marqué de son empreinte le paysage européen des séries avec "Borgen" en 2010, est l'un des invités d'honneur. Il donnera une masterclass et présentera la dernière saison de sa nouvelle série dramatique "Ride upon the Storm".

"Are You Series" démarre à Bozar à Bruxelles et se poursuivra jusqu'à dimanche 16 décembre prochain.