L'impatience est à son comble pour les fans de la série "Friends" qui attendent désespérément les retrouvailles de la bande de potes. D'après Matthew Perry, alias Chandler, le tournage de l'épisode spécial dans lequel les acteurs et actrices de la série culte se retrouveront pour la première fois, a été reprogrammé pour "début mars" prochain.

L'épisode devait être diffusé en août dernier, mais évidemment, la pandémie de coronavirus a mis un coup d'arrêt à la production. Alors qu'aucune communication n'avait été faite depuis des mois, on croyait le projet presque mort. L'interprète de Chandler a posté sur Twitter la bonne nouvelle : " Les retrouvailles de Friends sont reprogrammées pour le début du mois de mars. Il semble que nous ayons une année chargée à venir. Et c'est ce que j'aime ! ".

Le tournage de cet épisode spécial aura lieu sur le studio original de la série " Stage 24 ", à Burbank, en Californie. Tous les acteurs de la série seront réunis; Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer ainsi que Matthew Perry ont évidemment accepté d'être présents au rendez-vous.

Si on connaît désormais la date approximative du tournage, on ignore encore quand sera diffusé l'épisode. Il sera en tout cas disponible en exclusivité sur HBO Max, qui a récupéré les droits de Friends.

