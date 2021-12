The Crown, Les Soprano, Validé, En Thérapie, It's a Sin, La Maison de la rue en pente, les plateformes...

Années 80. La reine fait cette fois face à la revêche Margaret Thatcher au sommet de l'État (parfaite Gillian Anderson). Côté famille, ce n'est pas la joie non plus, avec Charles et Diana. Cette dernière se morfond dans son couple et ne fait guère l'unanimité au palais. Trois femmes puissantes qui se débattent avec le pouvoir. Passionnant. L'immense série de David Chase trône déjà au musée, il est naturel qu'on lui consacre quelques livres. Dans la foulée de la sortie au cinéma de son prequel, The Many Saints of Newark, la bande de l'excellent magazine Sofilm tente d'épuiser le sujet, avec un passionnant volume, plantureusement illustré par Simon Bournel-Bosson. On saura tout! Succès surprise de l'année 2020, la série qui plonge dans les coulisses du rap français est revenue en grande forme, et avec une star féminine, pour sa seconde saison. Franck Gastambide s'affranchit de pas mal de clichés, aligne les featurings et redonne du souffle à la culture hip-hop hexagonale sans pour autant en nier les travers. Une adaptation pleine d'empathie par Toledano et Nakache de la série israélienne Be Tipul, située dans le contexte post-attentats de Paris, en 2015. Un thérapeute enchaîne les séances avec ses patients aux vies lacérées, avant de lui-même passer en supervision. Une mise à nu touchante, portée à corps perdu par ses actrices et ses acteurs. Et plein de bonus sur le divan. La chronique chorale dans le Londres des années 1980 d'un groupe d'amis, dont l'émancipation va être frappée par l'arrivée du sida. Entre hymne à la joie et ode à la mémoire, Russel T Davies revient dans cette série poignante sur une décennie d'ombre et de lumière. En bonus, 50 minutes d'entretiens entre le réalisateur et son superbe casting. Être jurée dans un procès pour infanticide, Risako, elle-même mère d'une petite fille, s'en serait volontiers passée. Bouleversée par le procès, elle va inévitablement s'identifier à l'accusée. Une série troublante, qui fait réfléchir sur la place de la femme au Japon (et ailleurs...).