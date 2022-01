Teasée depuis deux ans, l'adaptation en série de Percy Jackson est désormais confirmée. C'est l'auteur en personne, Rick Riordan, qui a annoncé la nouvelle ce mardi sur les réseaux sociaux. Elle sera diffusée sur la plateforme de streaming Disney+.

La saga basée sur la mythologie grecque Percy Jackson fait son grand retour sur les écrans. Les deux premiers volumes avaient déjà été adaptés en films en 2010 et 2013, mais ces productions n'avaient pas convaincu les lecteurs. D'après ces derniers, elles contenaient trop d'incohérences, de prises de liberté ratées, et ne respectaient pas du tout le contenu des romans originaux. Disney+ a commandé l'adaptation du premier tome, qui sera donc déclinée en série.

Rick Riordan, auteur des livres, co-écrira la série aux côtés de Jonathan E. Steinberg. Ils seront accompagnés par James Bobin, créateur du pilote du Mystérieux cercle de Benedict, qui sera chargé de mettre au point le pilote. Tous les trois auront le rôle de producteurs exécutifs. La production devrait officiellement démarrer cet été, sachant que le casting est déjà en cours.

Percy Jackson and The Olympians suit les aventures de Percy Jackson qui découvre à 12 ans qu'il est le fils du dieu de la mer Poséidon et d'une humaine. En tant que demi-dieu, il doit rejoindre la colonie des Sangs-Mêlés, un centre d'entraînement qui accueille tous les demi-dieux grecs et autres créatures. Alors qu'il tente de s'acclimater à ces changements, Percy est accusé d'avoir volé la foudre de Zeus. Pour prouver son innocence, il va se lancer dans une quête périlleuse, entouré de ses nouveaux amis.

Amandine Fossoul

