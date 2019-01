La radio de demain au centre des 4e Creatis Talks

Une discussion aura lieu autour des mutations radiophoniques, incluant notamment la transposition du modèle exclusivement sonore au visuel, des nouveaux modes narratifs qui en découlent, de la vidéo 360 degrés, de la réalité virtuelle et augmentée, etc. Les intervenants enrichiront notamment l'échange au regard de leur projet respectif, pour certains indépendants de tout groupe de presse, une réalité rendue possible grâce à la marge de manoeuvre offerte par internet, face à d'autres modèles plus institutionnels.

Mickaël Bursztejn: Fondateur de Kiosk Radio, la jeune et prometteuse web-radio bruxelloise nichée au coeur du Parc Royal.

Gabrielle Boeri-Charles: Cofondatrice et directrice générale chez Binge Audio, une plateforme de podcasts qui produit, édite et diffuse en ligne des programmes originaux pour commenter, raconter et vivre l'époque d'aujourd'hui avec érudition et passion.

Alexandre Héraud: Animateur, documentariste et producteur à Radio France sur France Culture.

Adeline Beving: Chef de projet en open Innovation à la Direction du Numérique à Radio France, un programme pour (préparer l'écoute de la radio de demain.

Cette conférence est gratuite, sur inscription, les places étant limitées.