On coupe les écrans, on se décrasse les tympans et on aère les cerveaux! Voici une série de podcasts pour les ados, une sélection aux petits oignons.

Les Odyssées

Y a pas à dire, chez Radio France, ils savent y faire en matière de contenus audio culturo-éducatifs. Produit par France Inter, Les Odyssées propose des séquences d'une quinzaine de minutes destinées aux 7-12 ans qui décryptent des épisodes célèbres et des personnages fameux de l'Histoire. De la découverte de l'Amérique à Martin Luther King, de Socrate au premier pas sur la Lune en passant par la vie mouvementée d'Aliénor d'Aquitaine, la voix de Laure Grandbesançon dramatise le récit, soutenue par une bande-son digne d'un film d'aventure.

...

Y a pas à dire, chez Radio France, ils savent y faire en matière de contenus audio culturo-éducatifs. Produit par France Inter, Les Odyssées propose des séquences d'une quinzaine de minutes destinées aux 7-12 ans qui décryptent des épisodes célèbres et des personnages fameux de l'Histoire. De la découverte de l'Amérique à Martin Luther King, de Socrate au premier pas sur la Lune en passant par la vie mouvementée d'Aliénor d'Aquitaine, la voix de Laure Grandbesançon dramatise le récit, soutenue par une bande-son digne d'un film d'aventure. Avec un générique qui le place directement sous la tutelle de Fred et Jamy de C'est pas sorcier et du Docteur Brown de Retour vers le futur, Sixième science pose des questions pas comme les autres: "La galaxie de Star Wars est-telle si différente de la nôtre?", "Astérix ou Vercingétorix, qui est le plus fake?", "Pourquoi les méduses méritent un peu plus d'amour?"... Au micro, Romain Gouloumès modère les interventions d'experts venus de préférence du quotidien d'info 20 Minutes et du magazine Sciences et Avenir, les deux partenaires du projet. À Etterbeek, l'AMO (Aide aux jeunes en Milieu Ouvert) Samarcande propose depuis plusieurs années un projet d'expression radiophonique baptisé Samarc'ondes. Ses Carnets de route sont la concrétisation de "la possibilité offerte à tous les jeunes de s'exprimer en toute liberté pendant à peu près une heure". Des ados de 13 à 18 ans, au parcours souvent déjà bien cabossé, lucides, francs, souvent pleins d'espoir, qui profitent aussi de l'interview dans le studio mobile pour partager leur musique. "Je vais pas passer des belles musiques pour me faire passer pour un ange...", prévient par exemple Cocoste, fan de rap. Tess, Londonienne, et Ravi, de Manchester, sont les guides de cette série de podcasts proposés par le British Council, institution gouvernementale dont l'un des objectifs est la promotion de l'apprentissage de la langue anglaise. Avec leur accent so british indeed et leur diction impeccable, le duo discute avec ses invités internationaux du tango en Argentine, du football féminin, de Bob Marley, des Simpson, de Bollywood ou de la vie en Nouvelle-Zélande. Avec en prime pour chaque séquence des tests, des exercices et des documents à télécharger. What else?Après avoir lancé avec succès le podcast Transfert sur slate.fr, Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounoua ont donné naissance en 2018, dans leur propre studio Louie Media, à Entre. Soit le quotidien de Justine, onze ans, raconté par elle-même avec une lucidité confondante. La série commence à un moment clé: la veille de l'entrée au collège, bascule irrémédiable entre l'enfance et l'adolescence. La saison 2, sur Spotify, donne la parole à Lucien, onze ans, et à sa soeur Julie, huit ans, au micro de leur belle-mère Brune, sur leur vie de famille recomposée. Et si on prenait un peu de hauteur? Une fois par mois, Vincent Lucchese, journaliste au magazine Usbek & Rica ("le magazine qui explore le futur, tous les futurs"), aborde une question autour du cosmos, de la matière et du temps. Des questions souvent surprenantes comme "L'univers est-il bouddhiste?", "Où sont passés les Martiens?" ou encore "Comment parler à un alien?". Pour le premier podcast en confinement, le sujet abordé est de circonstance, à la fois physique et philosophique: "De quoi le vide est-il plein?". On le sait depuis Yoda: les jeunes ont tout à apprendre de leurs aînés. Marie Misset l'a bien compris et prend le temps -chaque épisode dure autour d'une heure- pour récolter sagesse et expérience auprès de personnalités de plus de 70 ans. On y retrouve notamment le blondissime chanteur Dave, la réalisatrice Coline Serreau, le philosophe Jacques Rancière, le présentateur Canal Philippe Gildas, ou encore le fameux entraîneur de l'AJ Auxerre Guy Roux. Un moment en suspension pour remonter le temps et souligner ce qui fait une vie. Émanation du magazine des 10-15 ans Okapi, Ma vie d'ado compile sans transition des témoignages de jeunes autour de thématiques simples, avec une prédilection pour les "records " personnels: "la peur de ma vie", "ma plus grosse bêtise", "ma plus belle crise de fou rire"... Des Xtranches d'existences pour relativiser ses propres expériences. Depuis le 29 mars, Ma vie d'ado a lancé une nouvelle série, "Les ados confinés", avec un premier épisode consacré au moment précis où chacun a appris qu'il ne retournerait pas de sitôt à l'école...