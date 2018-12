L'ultime saison de Game of Thrones promet d'être intense... Et fatale

Plus que quelques mois avant la diffusion de l'ultime saison de la série mythique Game of Thrones. Si les fans ont pu se sustenter de quelques teasers -pour le moins conceptuels- où le feu et la glace se confrontent, nul doute que leur année de patience depuis la fin de la saison 7 ait été mise à rude épreuve. Après des saisons où l'arrivée d'un hiver glacial pesait sur chacun des personnages, l'hiver sera bien là avec l'arrivée du Night King à Winterfell, et les fans devront faire leurs adieux aux familles Stark, Targaryen et Lannister.

Même si la chaîne reste muette et excelle dans la manière de tenir les fans en haleine, les acteurs de la série Peter Dinklage, Sophie Turner, Nikolaj Coster-Waldau et maintenant Gwendoline Christie n'ont pas pu s'empêcher de divulguer quelques informations -mettant au passage l'eau à la bouche de tous les fans- lors d'interviews. C'est ainsi que l'interprète de la féroce et loyale Brienne de Torth, qui était invitée sur la chaîne E!, a déclaré qu'il serait difficile pour les fans de se remettre du visionnage de cette ultime saison: "Vous aurez besoin d'une thérapie. Je pense sincèrement que la fin de la série sera très compliquée à digérer pour beaucoup de monde. Elle est extrêmement émouvante. Nous sommes très touchés par ce dénouement, car c'est la fin de quelque chose de très important pour l'équipe de la série. C'était un privilège d'avoir eu l'opportunité de faire partie de cette aventure."

De quoi alimenter les rumeurs et suppositions sur la mort future des personnages principaux qui ont, jusqu'ici, pu éviter le feu des dragons, la lame glaciale des Marcheurs Blancs et les coups bas des autres aspirants au trône de fer. Intitulée La mort est certaine, l'heure est incertaine: mortalité et survie dans Game of Thrones, une enquête a révélé que plus de la moitié des personnages (soit 186) sont morts au cours des sept premières saisons. Les analystes ont noté que ce sont les personnages féminins de haut rang qui apparaissent le moins souvent à l'écran qui ont le plus de chances de survie. Contrairement aux hommes loyaux nés de basse naissance, qui eux, sont les plus susceptibles de périr. En définitive, si l'on en croit cette enquête, ce sont Varys et Tormund (personnages non-nobles masculins qui ont pu prouver leur loyauté) qui devraient trépasser en premier. Cersei Lannister, quant à elle et toujours selon l'enquête, pourrait bien être la dernière à occuper le trône de fer.

La saison 8 de Game of Thrones comportera six épisodes qui dureront tous 90 minutes avec notamment un épisode 3 qui promet une bataille épique, comme l'avait annoncé l'acteur qui incarne le Roi de la Nuit dans The Independent: "Dans le troisième épisode de la dernière saison, il y a une bataille que les créateurs ont inventé et celle-là a l'intention d'être un moment historique à la télévision."

Il faudra encore patienter jusqu'en avril 2019 pour connaître le dénouement de cette série anthologique, découvrir quelle famille s'emparera du trône de fer et surtout quels personnages les scénaristes ont décidé d'épargner et lesquels connaîtront une fin brutale.

Emilie Petit