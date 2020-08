Les prix des packs All Stars et All Stars & Sports restent inchangés.

Proximus a annoncé ce jeudi un accord avec Disney pour offrir à certains de ses abonnés le service de streaming Disney+ à partir du 15 septembre prochain. Les clients qui ont souscrits à un pack All Stars et All Stars & Sports, nouveaux et existants, auront un accès au service de streaming pendant 12 mois, inclus dans leur pack.

On retrouve dans l'offre Disney+ des films et des séries de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, ainsi qu'une programmation exclusive comprenant des longs-métrages, des séries, des documentaires et des courts métrages conçus pour le service.

Sept profils

Le visionnage se fera en haute définition, avec la possibilité de disposer de 4 flux en simultané, de téléchargements illimités sur 10 appareils (y compris les consoles de jeux) et la possibilité de configurer jusqu'à 7 profils différents. Les clients disposant du dernier décodeur Android de Proximus pourront regarder Disney+ directement via cet appareil. Ceux qui n'en disposent pas devront aller échanger gratuitement leur ancien décodeur contre un nouveau.

Prix inchangé

Le prix des options All Stars et All Stars & Sports reste inchangé. 29,99 euros par mois pour All Stars, qui comprend un catalogue de films et de séries de Proximus ainsi que Netflix et bientôt aussi Disney+. All Stars & Sports reviendra à 39,99 euros par mois et comprend également des chaînes sportives. Proximus a convenu d'une exclusivité de commercialisation avec Disney. Par conséquent, les opérateurs concurrents ne pourront pas proposer d'abonnements Disney+ dans leurs packs pendant une certaine période.

À partir du 15 septembre, les clients existants All Stars ou All Stars & Sports recevront les détails relatifs à la procédure d'activation par e-mail.

