Désenchantée rempile pour une deuxième saison

Diffusée depuis août 2018, la troisième série animée de Matt Groening fait carton plein même si elle n'a pas convaincu tout le monde. Après une première saison de vingt épisodes coupée en deux parties, l'héroïne Bean, jeune princesse alcoolique, revient pour une deuxième saison. Elle aussi séparée en deux, la série comptera 20 épisodes respectivement disponibles en 2020 et 2021.

Satyrique, décalé et antithèse du conte de fées, Désenchantée met en scène une princesse forcée par son père à épouser Guysberg, un prince venu d'ailleurs afin de créer une alliance entre deux royaumes. Avec l'aide d'Elfo et Luci, deux créatures magiques avec qui elle s'est liée d'amitié, Bean refuse de céder au patriarcat et décide de se débarrasser d'un fiancé indésirable.

Intrigues, aventures et révélations ont clôturé la première partie de cette nouvelle série animée pour laisser place aux dix prochains épisodes début 2019, de quoi faire patienter les adeptes du royaume de Dreamland jusqu'à la saison deux.

Désenchantée reviendra en 2019, 2020 et 2021. CARRÉMENT. pic.twitter.com/5kUuajXSpH — Netflix FR & BE (@NetflixFR) October 22, 2018

Désenchantée saison 1 disponible dès maintenant sur Netflix

Emilie Petit