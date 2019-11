D'après le compositeur Danny Elfman, la série devrait tirer sa révérence à l'issue de sa 32e saison.

Lors d'une interview pour le site Joe.ie, le compositeur du thème culte a annoncé que le show animé devrait a priori s'arrêter au terme de la 32e saison, qui débutera dans le courant de l'année 2020. "D'après ce que j'ai entendu, ça arrive à la fin [...] je n'en suis pas sûr et certain mais j'ai entendu que ça serait la dernière année de la série."

Avec maintenant 665 épisodes, la série satirique créée par Matt Groening est, depuis 2018, la série avec le plus grand nombre d'épisodes diffusés en prime time. Ce que Elfman n'aurait jamais imaginé en 1989. "Tout ce que je peux dire, c'est que je suis sidéré et étonné que ça ait duré aussi longtemps, explique-t-il. Vous devez savoir que quand j'ai composé la musique des Simpson, j'ai écrit cet incroyable morceau de musique et je m'attendais à ce que personne de l'entende parce que je pensais sincèrement que la série n'avait aucune chance de marcher. Je pensais vraiment que ça allait durer trois épisodes et pour ensuite être annulé et c'est tout [...] Croyez-moi, c'était une des plus grandes surprises de ma vie." À l'issue de la saison 32, Les Simpson devrait compter pas loin de 700 épisodes.

Bien que les propos du compositeur attitré de Tim Burton soient encore à prendre avec des pincettes, le rachat de la Fox par Disney et des audiences en chute libre depuis plusieurs saisons pourraient donner sens à ses déclarations.

Audry Losada Valle