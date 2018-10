Bérénice Béjo jouera Joséphine de Beauharnais dans une série franco-britannique

Bérénice Béjo, nommée aux Oscars en 2011 pour The Artist, est la première tête d'affiche annoncée, le casting étant encore en cours. Elle interprètera l'aristocrate Joséphine de Beauharnais dont le destin rejoindra celui du général corse, Napoléon Bonaparte, à partir de 1793 à Paris, en devenant sa maîtresse puis sa première épouse.

"Joséphine est un personnage de femme libre, puissante, singulière à son époque, incroyablement inspirante pour la nôtre", souligne Takis Candilis, directeur général chargé de l'antenne et des programmes de France Télévisions, cité dans le communiqué, "nous sommes très fiers que Bérénice Béjo lui prête son immense talent".

Coproduite par les entreprises françaises Federation Enternainment, France Télévisions et la britannique Ecosse Films, la série sera tournée en anglais à la fin de l'été 2019 par deux réalisateurs, un Français et un Anglais, précise le communiqué.

Le Britannique Tony Saint (Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley), chef d'orchestre de la série (8 x 52 mn), coécrira avec un scénariste français qui reste encore à déterminer, toujours selon le communiqué.

Ils s'appuieront sur les biographies historiques britanniques d'Andrew Roberts (Napoleon: A Life) et de Kate Williams (The Dangerous Life of Josephine Bonaparte).

Ce projet s'inscrit dans une volonté de France Télévisions de relancer la production de grandes fictions en costumes.