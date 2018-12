Benoît Poelvoorde ressuscite les Shadoks dans une websérie sur Arte

"En mai 68, comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça, apparaît sur les écrans français une saga cosmique", narre Benoît Poelvoorde en introduction de la websérie Droit dans le mur à toutes pompes qui fête le demi-siècle des Shadoks, ce dessin animé totalement atypique qui en a troublé plus d'un. "Les codes de la télé et de la bienséance explosent, continue Poelvoorde. Des dessins tremblants, des sons qui pètent les tympans, une histoire aberrante, une voix crispante: on ne savait pas si on voulait vraiment voir ça, à l'heure du sacro-saint repas familial, sur la seule chaine télé du pays."

Arte consacre donc une websérie documentaire en dix épisodes à cet ovni télévisuel né de l'esprit tordu de Jacques Rouxel et narré par Claude Pieplu. Images d'archives, extraits de films et de la série, témoignages et animations permettront de se replonger dans l'univers de ces drôles d'oiseaux philosophes précurseurs. À voir dès à présent sur www.arte.tv/shadoks.