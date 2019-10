Récit de rédemption frontal resté inédit en salles, Skin de Guy Nattiv raconte le chemin de croix d'un suprémaciste blanc désireux de s'amender et de renoncer à la haine dans laquelle il a été élevé. Autopsie d'une histoire vraie.

À l'origine, il y a Bryon "Pitbull" Widner, ancien skinhead impliqué depuis la jeune adolescence dans des organisations racistes du Midwest, allant jusqu'à cofonder le Vinlanders Social Club, l'un des gangs néonazis les plus hardcore de l'Histoire américaine. Dangereux fanatique réputé pour son extrême appétit de destruction, il passe seize ans à prêcher la fureur et la haine avant qu'une rencontre amoureuse et le désir de fonder un foyer ne l'amènent à prendre du recul et réévaluer ses convictions les plus profondément ancrées -et encrées, puisqu'il est tatoué de la tête au pied de symboles violents, comme autant de trophées et d'appels au crime. Désireux de quitter sa propre organisation pour prendre un nouveau départ, il va toutefois devoir essuyer le harcèlement constant et les menaces de mort de ses anciens compagnons, qui ne lui pardonnent pas ce soudain revirement.

