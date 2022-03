Pour fêter dignement le centenaire du Nosferatu de Murnau, Arte entame ce vendredi soir une programmation tout entière dédiée aux vampires.

La Comtesse de Julie Delpy, Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch et Dans les entrailles de la Hammer, portrait d'une petite société de production britannique spécialisée dans l'horreur et l'érotisme... Pour fêter dignement le centenaire du Nosferatu de Murnau, Arte entame ce vendredi soir une programmation tout entière dédiée aux vampires. Si la chaîne franco-allemande diffusera le mercredi 9 mars le chef-d'oeuvre du muet, adaptation originelle du Dracula de Bram Stoker (bien qu'il ne fut pas autorisé par les ayants droit), et un documentaire explorant cette figure incontournable du 7e art qui a titillé l'imagination de Murnau et de Herzog, elle décryptera aussi le mythe qui prospère sous Marie-Thérèse d'Autriche (Le Chasseur de vampires de l'impératrice) et mettra à l'honneur le road movie sanglant (Aux frontières de l'aube) de Kathryn Bigelow. Elle proposera enfin, uniquement en ligne, deux intrigantes étrangetés. Dracula au Pakistan (un des premiers et rares films d'horreur tourné dans le pays) raconte à la sauce "lollywoodienne" un jeune médecin pris au piège chez un confrère aux dents longues... Tandis que Norway, du Grec Yannis Veslemes, évoque un vampire manipulé pour rendre le Führer immortel. Sortez vos crucifix et vos gousses d'ail...