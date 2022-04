4 star star star star star

Émouvant, passionnant, le film de Costa-Gavras captive et fut un grand succès, consacré par les prix du jury et d'interprétation à Cannes, ainsi que par l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.

C'est un film coup de poing, un film de combat, rivé à la réalité d'un pays en passe de subir le joug militaire. Le pays méditerranéen où se situe l'action n'est pas nommé directement, mais tout le monde sait qu'il s'agit de la Gr...

C'est un film coup de poing, un film de combat, rivé à la réalité d'un pays en passe de subir le joug militaire. Le pays méditerranéen où se situe l'action n'est pas nommé directement, mais tout le monde sait qu'il s'agit de la Grèce, dirigée à l'époque par une junte de colonels. Le pays où est né Costa-Gavras, réalisateur d'un thriller politique ardent qui ouvrira la voie à un cinéma historique, citoyen, engagé, à L'Aveu, État de siège, Section spéciale et Missing. Dans Z, le chef de l'opposition est assassiné. Un crime d'État, commis par une organisation d'extrême droite et couvert par des autorités visant dans le contexte de la guerre froide les mouvements "subversifs", communistes, anarchistes, pacifistes. Un jeune juge d'instruction, joué par Jean-Louis Trintignant, va peu à peu découvrir une vérité qui dérange... Émouvant, passionnant, le film captive et fut un grand succès, consacré par les prix du jury et d'interprétation à Cannes, ainsi que par l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.