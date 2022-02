3 star star star star star

Ils se sont lancés en Syrie et ont prospéré en Centrafrique. Ce sont les mercenaires de Wagner, agence fantôme sans existence officielle qui impose sur ses zones de combat la puissance russe et sa propagande.

Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova ont enquêté durant un an sur la guérilla hybride menée par l'organisation d'Evgueni Prigojine, proche de Poutine. Son credo: "Se battre, s'enrichir, désinformer". Wagner n'est pas seulement une armée de l'ombre, c'est une pieuvre qui se finance sur les mines de métaux rares de Centrafrique et chapeaute des dizaines de médias propagateurs de fake news. Ils inondent les réseaux sociaux, discréditent les opérations françaises ou américaines, menacent des journalistes russes, dont certains finissent exécutés. L'immixtion dans les élections présidentielles américaines de 2016 est d'ailleurs signée Prigojine. Empruntant çà et là aux codes visuels des films de Tony Scott, l'enquête, un rien sensationnaliste dans les premières minutes, opère une plongée vertigineuse et très documentée dans les modes d'opération, de financement et d'intimidation de Wagner. Les réalisatrices ont questionné d'anciens combattants russes, d'autres toujours actifs et une constellation de spécialistes internationaux dressant le portrait d'un monstre sans vergogne bien décidé à piétiner le pré carré occidental.