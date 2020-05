4 star star star star star

Bruno vient de passer six ans aux États-Unis, dont cinq... en prison pour trafic de drogue. Quand il rentre en France, sa mère est morte, et son père, même s'il l'accueille dans la maison familiale, l'accuse d'être responsable de son décès. Bruno trouvera un travail, et fera la connaissance d'une jeune ex-toxicomane comme lui. Portera-t-il longtemps l'étiquette de "mauvais fils" qui le marque? Claude Sautet avait initialement pensé à Gérard Depardieu pour incarner Bruno, mais lui préféra heureusement son partenaire des Valseuses, parce que le personnage demandait "quelque chose d'angélique et d'enfantin". Patrick Dewaere est magnifique, douloureux, très émouvant, dans un film où Yves Robert campe remarquablement le père. Sautet maîtrise la mise en scène classique d'un drame offrant plus d'un miroir à la réalité, Dewaere étant à l'époque lui-même aux prises avec des problèmes d'addiction. L'acteur allait se suicider deux ans plus tard.