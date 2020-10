Interrompue à deux reprises, la seconde au lendemain de la diffusion de l'avant-dernier épisode (l'épidémie de Covid avait mis la post-production entre parenthèses), la dixième saison de Walking Dead délivre enfin son épilogue.

Encore que... Angela Kang, en charge de la série depuis deux ans, a récemment laissé entendre que la saison aurait une extension de six épisodes avant de passer la onzième. Allez piger....

Encore que... Angela Kang, en charge de la série depuis deux ans, a récemment laissé entendre que la saison aurait une extension de six épisodes avant de passer la onzième. Allez piger... Aux dernières nouvelles, Daryl Dixon et sa bande font face aux zombies bien sûr, mais aussi à un nouvel ennemi, les Whisperers, bande de camouflés aussi flippants que leurs modèles. Infiltrés, divisés, les survivants sont toujours aussi cernés: tant par le fléau que par leurs propres dissensions. Si la série a connu des hauts et des bas, lassant ou ravissant les fans de la première heure, cette saison semble avoir trouvé un nouveau souffle. La réalisation est revenue à un menu au grain, plus humble mais non moins rythmée, et les scénaristes gardent toujours l'un ou l'autre retournement sous le coude.