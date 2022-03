3 star star star star star

Dévastée par la mort de son garçon survenue il y a quatorze ans, Anna Dean est aussi une femme vengeresse. Au point d'être accusée aujourd'hui d'avoir rendu publique l'adresse du tueur présumé, Craig, père de famille et chauffeur de bus, lançant implicitement un appel au meurtre.

Lorsque Craig se fait violemment agresser un soir d'Halloween, la justice et la police, en la personne du détective Steven Grover, prennent l'affaire au sérieux. En quatre ép...

Lorsque Craig se fait violemment agresser un soir d'Halloween, la justice et la police, en la personne du détective Steven Grover, prennent l'affaire au sérieux. En quatre épisodes et autant d'alternances entre nuit et jour, passé et présent, The Victim suit les conséquences judiciaires de l'affaire, qu'elle quitte par arborescence pour explorer ses ressorts complexes, la psyché meurtrie de ses protagonistes, les notions de justice, de répression et de deuil. Brillamment interprétés notamment par John Hannah et surtout Kelly Macdonald (Boardwalk Empire), les personnages évoluent dans une intrigue crispante, qui donne peu de place à la respiration, mais aborde des thèmes d'une grande complexité avec une rare intelligence.