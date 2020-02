4 star star star star star

L'événement est de taille! Ce film antiraciste signé Roger Corman et sorti au tout début des années 60 était resté quasi invisible depuis. Sa réapparition en copie superbement restaurée réjouira tous les admirateurs du réalisateur-producteur par ailleurs spécialisé dans le fantastique et la science-fiction. Corman prend pour cadre une petite ville du sud des États-Unis. Un inconnu y débarque à la veille d'une rentrée scolaire pas comme les autres. Pour la première fois, en effet, des lycéens noirs vont pouvoir fréquenter un établissement jusque-là réservé aux Blancs. C'est la loi, mais de nombreux villageois sont contre, et l'activiste tout juste arrivé va s'employer à déclencher leur violence raciste... Joué par un William Shatner qui deviendra bientôt le capitaine Kirk de la série Star Trek, écrit par Charles Beaumont (scénariste de La Quatrième Dimension), The Intruder est un brûlot percutant, dénonçant aussi l'antisémitisme ambiant. Une oeuvre rare, intense, très utilement arrachée à l'oubli.