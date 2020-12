4 star star star star star

Sous la forme d'un huis clos tendu, inquiétant, affolant même à mesure que l'action se déroule, le réalisateur Gustav Möller offre un suspense haletant, émouvant, sur le fil d'une question de vie et de mort.

Asger Holm est un policier de terrain. Travailler dans un bureau n'est pas son truc, et c'est à regret qu'il assume pareille position, à cause d'une enquête dont il fait l'objet. Pourtant, c'est en se servant d'un seul téléphone qu'il va devoir résoudre une affaire des plus urgentes. Une affaire qui démarre quand il prend un appel et entend une femme déclarer être victime d'un kidnapping... The Guilty témoigne, avec nombre d'autres thrillers et polars récents, de la vitalité peu banale du cinéma de genre scandinave. Sous la forme d'un huis clos tendu, inquiétant, affolant même à mesure que l'action se déroule, le réalisateur Gustav Möller offre un suspense haletant, émouvant, sur le fil d'une question de vie et de mort. Au centre du jeu, Jakob Cedergren signe une formidable interprétation. Déjà remarqué dans l'intense Submarino de Thomas Vinterberg, il s'affirme parmi les meilleurs acteurs de sa génération.